Москва, 28 августа, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» взял в аренду Артёма Галаджана, форварда «Казанки», которая является фарм-клубом московского «Локомотива». Об этом сообщается на сайте «железнодорожников».

Soccer.ru Артём Галаджан в составе «Локомотива»

Футболист отправился в аренду в оренбургский клуб до конца сезона 2018/19.

Отметим, что в сезоне 2015/16 Галаджан стал лучшим бомбардиром и победителем молодёжного первенства России. На его счету было 17 забитых голов.

Напомним, «Оренбург» в данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После пяти туров на счету команды 10 очков.

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