Москва, 28 августа, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Средний размер микрозайма за второй квартал 2018 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократился на 22,8% и составил 9,5 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 августа в пресс-службе проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

По данным микрофинансовых институтов, сведения от которых поступают в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в Москве и Санкт-Петербурге динамика снижения среднего размера микрозайма составила 22,1% и 23,8% соответственно.

Самая большая динамика снижения была зафиксирована в Алтайском (-33,0%) и Приморском (-30,7%) краях, Волгоградской (-29,5%) и Владимирской (-29,5%) областях, а также в Татарии (-28,7%).

Меньше всего средний размер микрозайма сократился в Башкирии (-11,2%), Архангельской (-11,9%), Кировской (-13,3%), Белгородской (-13,3%) и Оренбургской (-15,1%) областях.

По мнению заместителя декана экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергея Трухачева, снижение показателей может быть связано с ростом популярности онлайн-займов.

Он также отметил, что в настоящий момент политика регулирования сферы-микрозаймов состоит в основном в запрете пролонгации займов больше определенного количества раз, что затрудняет возможность скрывать «плохие» займы, а также ограничивает штрафы и проценты.

Как сообщало ИА REGNUM, в России участились случаи мошенничества при взятии кредитов в микрофинансовых организациях, в частности, получения займов по чужим документам. В социальных сетях люди жалуются на звонки коллекторов, требующих возврата кредитов, которых человек не оформлял и не получал.

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