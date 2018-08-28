Пекин, 28 августа, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Фильм «Человек-муравей и Оса» режиссёра Пейтона Рида вышел в лидеры мирового кинопроката, это произошло спустя восемь недель после мировой премьеры картины Marvel. Об этом 28 августа сообщил портал The Inquisitr.

Цитата из х/ф «Человек-муравей и Оса». Реж. Пейтон Рид. 2018. США Пол Радд и Эванджелин Лилли в главных ролях

По итогам первых выходных проката в Китае картина заработала $68 млн. Таким образом, сумма общемировых сборов картины составила $544 млн. Стоит отметить, что эта ситуация может продлиться недолго, поскольку 31 августа 2018 года китайские кинотеатры начнут показывать фильм Кристофер МакКуорри «Миссия невыполнима: Последствия».

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Напомним, бюджет фильма «Человек-муравей и Оса» составил $162 млн. В России картину посмотрели 3,32 млн человек, в нашей стране она смогла заработать около $12,8 млн.