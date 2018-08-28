Воронеж, 28 августа, 2018, 15:51 — ИА Регнум. 71 избирательная кампания состоится в Воронежской области в единый день голосования 9 сентября. Об этом, как передает ИА REGNUM, напомнил на встрече с журналистами 28 августа председатель областной избирательной комиссии Сергей Канищев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Глава облизбиркома отметил, что подготовка к выборам выходит на финишную прямую. В общей сложности в единый день голосования в регионе пройдут 71 выборы — одни региональные, выборы губернатора, а также 70 муниципальных. По итогам выборов должно быть замещено в общей сложности 496 мандатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Воронежской области состоятся досрочные выборы губернатора Воронежской области. На пост претендуют шесть зарегистрированных кандидатов. В 2014 году, когда в регионе в последний раз выбирали губернатора, явка составила 56,2%, победил кандидат от «Единой России» Алексей Гордеев, избиравшийся на второй срок, с результатом в 89%.