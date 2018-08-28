Калуга, 28 августа, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В Калужской области лишь половина жителей малых населенных пунктов в состоянии самостоятельно оплатить газификацию своих домов. Об этом заявили 27 августа на итоговом заседании рабочей группы регионального парламента по газификации населенных пунктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как заявил председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин, рабочие группы по газификации работали в каждом муниципалитете области, и в каждом из 191 населенного пункта, подлежащего газификации, прошли сходы или подворовой обход граждан.

«Выявлена следующая картина. Менее 20% желающих подключиться наблюдается в 16 населенных пунктах. Уровень готовности к подключению от 20% до 30% — в четырех населенных пунктах, от 30% до 50% — в 27 пунктах и в 144 населенных пунктах уровень готовности более 50%», — отметил Бабурин.

По его мнению, основной причиной, сдерживающей спрос на подключение к газовым сетям, является высокая стоимость работ. Для того чтобы газифицировать дом (с учетом проектирования, подключения, закупки оборудования), необходимо не менее 200 тыс. рублей. Еще одна проблема — это стоимость работ в случаях, когда газопровод проходит по границе участка. За подключения к газопроводу в таком случае требуется заплатить не 25 тыс. рублей, как это обусловлено логикой и документами, а 75−80 тыс. рублей.

«Есть и еще вопросы. Похоже, существует удвоение затрат. Делается уличный газопровод, проводится вся съемка, геодезия. Человек делает свой проект. Почему-то он его должен делать не от границы проектируемого участка, а от точки врезки. И ему опять нужно эти работы оплатить. Здесь нужно посмотреть. Возможно, удастся снизить стоимость газификации. Может быть, надо проработать с банками по поводу создания соответствующего кредитного продукта», — считает Виктор Бабурин.

Губернатор Анатолий Артамонов обратился к антимонопольной службе с просьбой разобраться. Представитель ФАС подтвердил, что анализ ситуации показывает, что цены на подключение газа сельским домам составляют на сегодняшний день порядка 240 тыс. рублей.

Калужский губернатор предложил создать согласительную комиссию, которой предстоит детально разобраться с существующими ценами на подключение, чтобы сделать их максимально доступными для жителей региона. Так, по его мнению, стоит пересмотреть для пенсионеров и малообеспеченных сельских жителей расценки на подведение к дому природного газа. Разработать систему скидок и льгот.

В свою очередь, «антимонопольщикам» и отраслевым министерствам предстоит проверить обоснованность цен на проведение газопровода к частным домам и проектно-сметную документацию. Сейчас многие пенсионеры, живущие в небольших по численности населения деревнях, не могут «врезаться» в уже проведённый газопровод из-за того, что цены «кусаются».

"Надо как-то выходить из этого цейтнота, потому что, с одной стороны, «Газпром» сейчас предъявляет претензии к регионам, и к нашей области тоже, в том числе, что у нас низкий уровень газификации и количество домовладений, которые подключились к сетям вновь построенным, а с другой стороны, даже 70 тыс. рублей, если это пенсионеры, нет и найдут никогда!» — заявил Артамонов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области предлагают выйти с федеральной инициативой по регулированию стоимости подключения к газу частных домовладений. В калужском регионе в настоящее время стоимость подключения к газовой трубе для частных лиц в среднем составляет до 90 тыс. рублей.

«Разве пенсионеры, получающие пенсию в 10−12 тыс. рублей, в состоянии насобирать эти деньги? Надо разобраться со стоимостью подключения. Я думаю, настала пора обозначить данный вопрос на федеральном уровне», — считает Анатолий Артамонов.

Отметим, в 2018 году на прокладку 277 км уличных газопроводов в регионе потребуется свыше 460 млн рублей. В бюджете области в рамках подпрограммы «Газификация» запланировано порядка 100 млн рублей на строительство 26 газопроводов протяженностью 58 км. В целом на организацию работ по газификации на 2018 год необходимо выделить из региональной казны 232 млн рублей и еще 800 млн рублей следует предусмотреть в бюджете на 2019 год. Между тем, по данным калужских СМИ, порядка 140 тыс. калужан имеют задолженность за газ. Долг перед газовиками составляет более 200 млн рублей. Так, только за июнь 2018 года было отключено от газоснабжения 230 абонентов. Их общий долг за газ превысил 9 млн рублей. Теперь этим жителям надо будет оплатить не только сам долг, но и работы по повторному подключению домов к системе газоснабжения.