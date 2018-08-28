Кубинка, Московская область, 28 августа, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Появление уральского «скорпиона» — универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ) — заметно повлияет на тактику боя и существенно преобразит армию будущего, сообщает 28 августа пресс-служба Уралвагонзавода на официальной странице Вконтакте.

Vitalykuzmin.net УБИМ

В сообщении говорится, что УБИМ стала одной из 36 новых образцов вооружения и военной техники, которые прежде нигде не выставлялись и впервые были показаны на военно-техническом форуме «Армия-2018».

Машина создана на шасси современного основного боевого танка Т-90М и способна выполнять поставленные задачи даже под плотным вражеским огнем. Она предназначена для обеспечения успешного продвижения подразделений, в том числе по территории, на которой применялось оружие массового поражения.

С правой стороны УБИМ смонтирована стрела, способная захватить груз весом до 7,5 тонн. Вместо стандартного экскаваторного ковша захватно-клещевого типа на машину может быть смонтирован массивный гидравлический молот, предназначенный для дробления бетонных конструкций и крупных валунов.

Инженерная машина оснащена современным оборудованием связи, спутниковой навигации и внешнего видеобзора. Также она может действовать в единой автоматизированной системе управления тактическим звеном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный форум «Армия-2018» проходил с 21 по 26 августа в подмосковном парке «Патриот». На нем были представлены лучшие образцы российских вооружений. В 2018 году предприятия ОПК показали более 200 образцов техники, включая новейшие танки, боевые машины пехоты и различные артиллерийские системы.

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