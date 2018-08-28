Рязань, 28 августа, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Рязанский цирк готовится к открытию после ремонта, который идет с 2015 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт цирка, уже с 14 сентября рязанцы смогут увидеть на арене ледовое представление «Цирк на льду».

Circus-ryazan.ru Ледовое представление

«С 14 сентября манеж Рязанского цирка покроет лёд. Это уникальное цирковое шоу покорит зрителей невероятными трюками, шутками, уникальным трехмерным изображением на льду манежа и в первую очередь, конечно же, филигранной дрессурой животных», — говорится в сообщении на сайте.

ИА REGNUM напоминает, что ремонт цирка начался в феврале 2015 года. Изначально планировалось завершить работы к декабрю 2015 года. Из-за пожара дату открытия перенесли на 2016 год. В мае 2017 года на площадку приезжал министр культуры РФ Владимир Мединский, который потребовал провести проверку подрядчика. К слову, визит главы Минкультуры ожидается и после открытия цирка. Ранее сообщалось, что он посетит Рязань 22 сентября.