Самара, 28 августа, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Электроснабжение стадиона «Самара-Арена» восстановлено. Об этом 28 августа сообщается на странице самарского клуба «Крылья Советов» в Twitter.

Ru2018.org Строительство стадиона «Самара Арена»

Отмечается, что подготовка к матчу шестого тура чемпионата России идёт в штатном режиме.

https://twitter.com/fckssamara/status/1034391456239308800

Напомним, 1 сентября на стадионе «Самара-Арена» пройдёт матч, в котором «Крылья Советов» примут махачкалинский «Анжи».

Ранее сообщалось, что на стадионе в Самаре отключили свет из-за того, что застройщик арены ПСО «Казань» не оплачивал электричество с начала 2018 года.