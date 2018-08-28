На «Самара-Арене» восстановили электроснабжение
Самара, 28 августа, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Электроснабжение стадиона «Самара-Арена» восстановлено. Об этом 28 августа сообщается на странице самарского клуба «Крылья Советов» в Twitter.
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Строительство стадиона «Самара Арена»
Отмечается, что подготовка к матчу шестого тура чемпионата России идёт в штатном режиме.
https://twitter.com/fckssamara/status/1034391456239308800
Напомним, 1 сентября на стадионе «Самара-Арена» пройдёт матч, в котором «Крылья Советов» примут махачкалинский «Анжи».
Ранее сообщалось, что на стадионе в Самаре отключили свет из-за того, что застройщик арены ПСО «Казань» не оплачивал электричество с начала 2018 года.