Москва, 28 августа, 2018, 15:16 — ИА Регнум. На совещании по социально-экономическим вопросам, в котором сегодня, 28 августа, в Омске принял участие президент РФ Владимир Путин, был затронут целый ряд тем, однако ключевой стали изменения в пенсионном законодательстве РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Обсуждались разные вопросы, но главным образом, и Путин акцентировал на этом внимание, это был вопрос тех пенсионных преобразований, которые были инициированы правительством», — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Омскую область 28 августа во второй половине дня. До этого в рамках рабочей поездки в регионы Сибирского федерального округа он побывал в Кемеровской и Новосибирской областях.

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Напомним, 29 августа глава государства намерен выступить с телеобращением, в котором сформулирует свою позицию по поводу готовящихся изменений в пенсионном законодательстве РФ.