Калуга, 28 августа, 2018, 15:15 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2018 года жители Калужской области получили в банках 39 млрд рублей кредитных средств, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 28 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий отделением Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

Процент с кредита

По её словам, в 2018 году заметно повысилась платежная дисциплина заемщиков, что подтверждается снижением объема просроченной задолженности на 3%. Население предпочитает брать кредиты в российских рублях. Кредиты в иностранной валюте составили лишь 0,1% от общего объема выданных физическим лицам заемных средств.

«Каждый четвертый рубль, который калужане брали в кредит, был направлен на приобретение жилья, — заявила Карлаш. — Банки за первое полугодие текущего года выдали ипотечных жилищных кредитов на 11 млрд рублей. Рост составил 79% по сравнению с первым полугодием 2017 года. Этому способствовало смягчение ценовых условий кредитования: к началу июля 2018 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам снизилась до 9,6%».

Напомним, по состоянию на июль 2018 года на территории Калужской области работали три региональных банка, четыре филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, а также 205 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).