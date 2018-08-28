Астана, 28 августа, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Национальная компания Казахстана «КазМунайГаз» находится на этапе трансформации и подготовки к приватизации через IPO, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем правления компании Сауатом Мынбаевым.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Глава АО «КазМунайГаз» отчитался за деятельность компании по итогам первой половины 2018 года, а также доложил о ситуации на нефтяных рынках, которые влияют на прибыль компании.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года в Актюбинской области Казахстана планируют построить газоперерабатывающий завод стоимостью 21 млрд тенге ($58 млн).