Омск, 28 августа, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Следственным комитетом УМВД РФ по Омской области завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила 28 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Цитата из хф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

По версии следствия, женщина, являясь учредителем и директором частной финансовой компании, завладела более 160 млн рублей клиентов, которым пообещала ежемесячную прибыль до 20% от вложенных сумм.

В общей сложности от ее действий пострадали 737 человек. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, на имущество обвиняемой наложен арест на сумму 14 млн рублей.

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