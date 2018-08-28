Будапешт, 28 августа, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Учёные из Венгрии и США заявили, что нашли в человеческом мозге новый специфический тип нейронов. Об этом сообщается в журнале Nature Neuroscience.

Человеческий мозг

Отмечается, что у этих нейронов относительно короткие отростки, сплетённые в тесный клубок, а на их концах расположены утолщения. При этом отростки плотно упакованы, а уровни экспрессии генов не соответствуют ни одному известному типу клеток у мышей.

Также говорится о том, что у грызунов такие нейроны, скорее всего, отсутствуют совсем. Учёные предположили, что обнаруженные ими клетки могут обладать функциями, характерными для специфической мозговой деятельности человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что особый отдел мозга отвечает за поведение, характерное для пессимистично настроенных людей.

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