Рязань, 28 августа, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Оборудование для нового комплекса зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Рязани обойдется в 2,2 млрд рублей. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Николая Любимова.

Операционная

Больница должна быть готова к сентябрю 2019 года. Сейчас строительно-монтажные работы в главном корпусе выполнены на 60%. В ближайшее время начнется закупка оборудования.

«БСМП станет самым современным медучреждением региона, где будет оказываться высокотехнологичная помощь. Мы хотим, чтобы это была не только самая оснащенная больница в Рязанской области, но и самая эффективная в плане маршрутизации пациентов, диагностики, скорости оказания помощи, доступности лечения», — цитирует главу области пресс-служба.

Напомним, что главный корпус новой больницы будет семиэтажным. На площади в 62,5 тысячи квадратных метров разместятся четыре операционных отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделения эндоскопии, травматологии, гинекологии, кардиологии, функциональной диагностики и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая стоимость работ по строительству БСМП оценивается в 4,5 млрд рублей. В конце 2016 года стало известно, что строительство нового комплекса включено в федеральную адресную инвестиционную программу.