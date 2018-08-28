Лондон, 28 августа, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Дизайн нового кроссовера Juke, который японская компания Nissan намерена представить в 2019 году, не будет «слишком похож» на дизайн предшественника. Об этом британскому изданию Autocar 28 августа рассказал глава отдела дизайна компании Альфонсо Альбайса.

Kārlis Dambrāns Nissan Juke

https://twitter.com/autocar/status/1034325959636279296

Представитель компании сообщил, что кроссовер внешне не будет похож на электрический концепт-кроссовер IMx, который компания показала в 2017 году на Токийском автосалоне или на новый электрокар Leaf.

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Он также опроверг слухи о том, что новая версия Juke была отклонена и отправлена на доработку из-за дизайна. Альбайса назвал будущий автомобиль «крутым» и охарактеризовал его как «городской метеор» со злобным характером.

Напомним, в июне 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что Nissan выпустил на российский рынок обновлённую версию Juke. Этот автомобиль выпускается с 2010 года, текущее поколение построено на базе Nissan V.