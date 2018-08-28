Санкт-Петербург, 28 августа, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Использовать механизм судебных решений для получения доступа к данным невозможно, потому что на это уходит слишком много времени, заявление Telegram выглядит как очередная отписка, которая может дорого обойтись компании, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 28 августа, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя заявление Telegram об изменении политики конфиденциальности.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

Ранее в Telegram сообщили, что компания будет передавать спецслужбам данные о пользователях (IP-адрес и номер телефона) на основании судебных решений. Пока таких случаев не было. В Роскомнадзоре посоветовали Telegram перейти от публичных заявлений к взаимодействию со спецслужбами.

Если спецслужбы должны предпринимать оперативные действия, то использовать механизм судебных решений невозможно. На сбор доказательств и судебные рассмотрения уходит слишком много времени.

К тому же закон и так обязывает компании передавать спецслужбам данные на основании судебных решений. Ничего нового, никакого «шага навстречу» тут нет.

Заявление Telegram выглядит как очередная отписка. И ни к чему хорошему для них она не приведет. Если они будут демонстративно занимать такую позицию, то их в конце концов просто закроют. В Китае Telegram не работает, и ничего.

«Взаимодействие со спецслужбами», о котором сказали в Роскомнадзоре — нормальная западная практика. Если ориентироваться на заявления Цукерберга, то у спецслужб есть доступ ко всему. У них работа такая, им нужен полный объем информации. И только у России возник этот конфликт. Роскомнадзор и Telegram о чём-то не договорились.