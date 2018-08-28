Москва, 28 августа, 2018, 14:27 — ИА Регнум. В Кремле не известно о публикациях, авторы которых заявляют, что президент России Владимир Путин во время отдыха на Енисее был одет в куртку производства США с логотипом «Армия России». Об этом 28 августа сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, «ничего не известно» о том, что Владимир Путин был одет якобы в куртку американского бренда Abercrombie & Fitch с логотипом «Армия России». Ранее сообщалось, что на минувших выходных 25 и 26 августа Владимир Путин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников посетили Туву.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа пресс-служба Кремля опубликовала фото главы государства, на которых можно увидеть Владимира Путина в лесу, на катере и во время прогулки по сопкам Тувы.

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