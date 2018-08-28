Чебоксары, 28 августа, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Чебоксар Ирины Клементьевой, которое было передано в суд в июле, приостановлено. Решение принято в связи с болезнью фигуранта дела. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявили на брифинге в прокуратуре Чувашии.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Приостановка

В надзорном ведомстве отмечают, что данное дело — «непростое».

"Непростое дело. Возглавляемая ею организация незаконно выплатила 23 млн рублей в компанию, где учредителем являлся её муж. Как считаете, законно это сделала или нет? Справедливо или нет?» — обратился к журналистам начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Чувашии Юрий Юркин.

«Мы считаем, что факты имели место», — продолжил первый зампрокурора республики Александр Евграфов.

В настоящее время дело находится в суде. По словам Юрия Юркина, судебное рассмотрение должно было начаться в августе, но было «приостановлено в связи с болезнью» экс-главы столицы Чувашии.

В прокуратуре республики поясняют, что позиция государственного обвинителя относительно «вида и размера наказания» будет определена «на основании оценки всех доказательств как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, наличия смягчающих обстоятельств», данных, характеризующих личность, а также возмещения ущерба и ряда других обстоятельств по делу.

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Напомним, Ирине Клементьевой инкриминируется совершение преступлений в период её нахождения в должности генерального директора ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед» (ОАО «СК «Чувашия-Мед»). Согласно материалам дела, речь идёт о периоде с 2011 по 2017 годы. Следствие инкриминирует растрату имущества компании, выразившееся в оплате трудовых договоров с фиктивно трудоустроившимися лицами и оплате услуг, оказанных медицинской организации (частному медицинскому центру), учредителем которой являлся её супруг. Кроме того, согласно материалам дела, обвиняемая передала в безвозмездное пользование мебель и предметы интерьера, предоставила в аренду помещение и медицинское оборудование «по явно заниженной стоимости», а также оплатила за счёт страховой компании свою командировку, не связанную с деятельностью организации. Совокупный ущерб следствие оценило почти в 23 млн рублей.