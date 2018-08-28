Вильнюс, 28 августа, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Парламент Литвы на закрытых заседаниях комитетов в сентябре 2018 года намерен обсудить «опасности», которые вызывают инвестиции Китая в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 августа. О том, что в парламент поступила некая справка литовской госбезопасности, заявила сегодня на пресс-конференции депутат от смешанной фракции Аушра Мальдейкене.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Страх из ничего

«Насколько я понимаю, основную часть документа составляет информация, которая касается инвестиций Китая в Клайпедский порт. Именно вопросы портов вызывают самое большое напряжение в Евросоюзе, поскольку Китай стремится опутать весь ЕС своими портами. А это уже вопрос национальной безопасности», — считает Мальдейкене.

«Постоянно подчёркивая отношения с Россией и все угрозы от России, Литва словно не понимает, что существует и другой очаг напряжённости — Китай», — добавила политик.

Литва, в том числе и с помощью китайских инвестиций, хочет построить внешний порт в Клайпеде, стоимость которого должна составлять 0,5−1 млрд евро — в зависимости от выбранного места для проекта.

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