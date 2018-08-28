Бишкек, 28 августа, 2018, 14:09 — ИА Регнум. У российских потребителей продолжает расти спрос на сельскохозяйственную продукцию, поставляемую из Киргизии. Об этом заявила заведующая отделом продовольственной безопасности и агромаркетинга министерства сельского хозяйства Анара Беккулиева, выступая на заседании круглого стола, посвященного киргизско-российскому межрегиональному сотрудничеству.

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

При этом она отметила, что наибольший интерес жители России проявляют к киргизстанской фасоли, а также к овощам и фруктам. О чем свидетельствует рост экспорта в 2017 году.

Поведала эксперт и о проблемах, с которыми сталкиваются киргизстанские аграрии. Наиболее острым из них остается вопрос об открытии производств, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции. Сейчас же из Киргизии в страны ЕАЭС поставляются преимущественно сырые овощи и фрукты.

В свою очередь представитель Агентства по защите инвестиций Улан Чекирбаев акцентировал внимание на том, что еще одной серьезной проблемой для местных предпринимателей является недостаток информации о регламентах и требованиях Евразийского экономического союза.

По его словам, люди зачастую не знают, где можно получить разрешительные документы для экспорта своих товаров или как создавать договоры в соответствии с техническими регламентами ЕАЭС.

ИА REGNUM напоминает, что в январе — июне 2018 года внешнеторговый оборот Киргизии достиг $3,25 млрд (222,7 млрд рублей). При этом экспорт киргизстанской продукции вырос на 2,7% и составил $811,8 млн (55,6 млрд рублей).

С другими участниками Евразийского экономического союза Киргизия в первом полугодии текущего года наторговала на $1 млрд 116,4 млн (76,5 млрд рублей). Экспорт в страны ЕАЭС в этот период составил $311 млн (21,3 млрд рублей), что на 19% больше показателя первой половины 2017 года.