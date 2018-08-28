Владимир, 28 августа, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Во Владимирской области спасатели продолжают бороться с лесным пожаром, который бушует в Петушинском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области 27 августа, возгорание не угрожает местным жителям, так как от места горения до ближайших населенных пунктов более 10 км.

Ylvers Пожар в лесу

«Из-за природного пожара наблюдается задымление на федеральной трассе М-7 «Волга» и в некоторых населённых пунктах Петушинского района. Специалисты регулярно проводят замеры допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, они не превышают допустимых значений», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным на 27 августа, в тушении пожара принимали участие 522 человека. Также применяются вертолеты и самолеты — всего шесть бортов. За сутки на место пожара было вылито 656 тонн воды.

ИА REGNUM напоминает, что пожар в Петушинском районе начался 25 августа. На месте был развернули оперативный штаб, ситуацию контролируют в администрации области. Всего огонь прошел площадь в 500 га, отдельными очагами тления затронуты 300 га. 26 августа возгорание было локализовано.