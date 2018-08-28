Вашингтон, 28 августа, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил поисковый портал Google в замалчивании положительной информации о своей работе, об этом 28 августа глава Белого дома поделился на своей странице в Twitter.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

По словам Трампа, если в поиске задать «Новости о Трампе», то вылезет лишь недостоверная информация, которую распространяют лживые СМИ, в частности CNN. Республиканские или другие консервативные источники, по мнению президента, блокируются.

Напомним, сразу же после своего избрания на должность главы государства, Дональд Трамп начал подвергаться критике со стороны либеральных СМИ. Президент США не остается в долгу, называя их «лживыми новостями».