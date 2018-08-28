Москва, 28 августа, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Mazda поднял цены на все представленные на российском рынке модели, за исключением хетчбэка Mazda 3. Автомобили подорожали на 12−35 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Об этом 28 августа сообщило агентство «Автостат».

(сс) justine ellifrits Логотип Mazda

Базовую версию седана Mazda 3 сейчас можно приобрести за 1 млн 193 тыс. рублей, топовую — за 1 млн 368 тыс. рублей. Таким образом, стоимость автомобилей увеличилась на 12 тыс. рублей. Mazda 6 в начальной комплектации обойдётся в 1 млн 351 тыс. рублей, он прибавил в цене 15 тыс. рублей.

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Кроссовер Mazda CX5 в «базе» подорожал на 18 тыс. рублей (1 млн 491 тыс. рублей). Больше всего выросла цена SUV Mazda CX9, на 35 тыс. рублей. Сейчас стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет 2 млн 925 тыс. рублей.

Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России японских автомобилей. Кроссовер Mazda CX-5 занял в нём шестое место.