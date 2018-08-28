Вильнюс, 28 августа, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находясь с визитом в Литве сегодня, 28 августа, заявил, что потепление отношений Турции с Россией не означает, что Анкара взяла курс на сближение с Москвой в ущерб отношениям с ЕС. Об этом Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом в Вильнюсе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

«У дверей ЕС мы ждём уже 16 лет, но всё ещё находимся тут. Но Турция, или любая другая страна, как Турция, находящаяся в этой части мира, не должна выбирать между одной или другой страной — у нас нет такой роскоши выбирать одну из них. Мы можем отлично балансировать внешнюю политику, работая со всеми», — сказал глава внешнеполитического ведомства Турции, отвечая на вопрос о причинах «потепления отношений с Россией».

Он также напомнил, что множество стран НАТО стремятся к хорошим отношениям с Россией, однако только Турцию критикуют за взаимоотношения с Москвой по тому или иному вопросу.

«Наши связи с Россией — не альтернатива отношениям с Литвой, ЕС или США», — подчеркнул дипломат.

На вопрос о покупке Турцией у России систем противовоздушной обороны С-400 Чавушоглу повторил, что его страна не выбирает «чью сторону поддержать» и никогда не нарушала устава НАТО.

«Мы всегда поддерживали действия НАТО на восточном фланге, включая и вашу страну, Эстонию, Украину. Многие страны НАТО забыли, что произошло в Крыму или происходит на востоке Украины. Турция никогда не признает нелегальной оккупации Крыма и никогда про это не молчала. Да, мы должны работать с Россией, поскольку она является нашей соседкой и торговым партнёром», — добавил он.