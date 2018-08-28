Киев, 28 августа, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) может поступить в Украине до конца осени 2018 года. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

По его словам, высоки шансы того, что МВФ пересмотрит программу сотрудничества с Киевом и до начала зимы выделит кредит, сумма которого должна составить порядка $2 млрд.

«Наш прогноз — нам удастся договориться с МВФ и получить до конца осени транш размером около $2 млрд», — цитирует Чурия агентство УНН.

Замглавы НБУ также отметил, что получение кредита от МВФ откроет для Украины возможность дополнительно привлекать помощь других международных финансовых организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в министерстве финансов Украины заявили, что на период с 6 по 19 сентября запланирован визит миссии МВФ на Украину.

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