Рязань, 28 августа, 2018, 13:42 — ИА Регнум. В Рязани пять чиновников регионального министерства транспорта и автомобильных дорог обвиняются в получении взяток. Как сообщила 28 августа пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области, чиновники получили вознаграждение от бывшего гендиректора ОАО «Рязаньавтодор», в отношении которого было возбуждено дело о даче взятки. Следователи полагают, что сумма взяток составляет более семи миллионов рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, с 2012 по 2016 год два заместителя начальника одного из отделов министерства и три специалиста этого же отдела получили от гендиректора предприятия взятки. Они выражались в виде пользования автомобилями, услуг личных водителей, а также оплаты бензина и ремонта машин. Общая сумма составила более 7 млн рублей. Все чиновники, которые получили незаконное вознаграждение, отвечали за проверку отремонтированных дорог. О четырех фактах получения взяток сообщили посредники, в отношении которых прекращены уголовные дела.

Как сообщила пресс-служба следственного управления, некоторые обвиняемые не признали свою вину. Однако следователи считают, что по делу собраны все необходимые доказательства: проведены экспертизы, изучены финансовые документы, а также допрошены более 50 свидетелей. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года суд в Рязани признал виновным в получении взяток и мошенничестве бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Дмитрия Андреева. Экс-чиновник был приговорен с шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей.