Москва, 28 августа, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Российский арбитр Сергей Карасёв назначен на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между кипрским АЕК и словацким «Тренчином». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Fc-anji.ru Сергей Карасев

Вместе с Карасёвым на матче будут работать лайнсмены Игорь Демешко и Алексей Лунёв, а также четвёртый арбитр Сергей Иванов.

Матч пройдёт 30 августа в Ларнаке. В первой встрече команды сыграли вничью — 1:1.

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