Ярославль, 28 августа, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Полиция выясняет обстоятельства поджогов мусорных контейнеров в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Фото Алины Жестовской в Facebook Сожженный контейнер в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за два дня в областном центре сгорели 14 новых пластиковых мусорных баков в Ленинском, Фрунзенском и Дзержинском районах регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. С 1 сентября работать в области будет ООО «Хартия». В правительстве выразили обеспокоенность этим фактом.

«Установлением обстоятельств произошедшего занимается полиция. Данный факт негативно отразился не только на работе единого регионального оператора, но и на жителях города Ярославля, которые лишились возможности получать качественную услугу по вывозу мусора», — сказал начальник отдела по обороту ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров.

«Хартия» уже заявила, что вместо сгоревших контейнеров поставит новые. Тот факт, что пожары произошли в разных частях города, говорит в пользу версии о поджоге. Кому это понадобилось, предстоит выяснить правоохранительным органам.