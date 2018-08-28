Багдад, 28 августа, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Политические партии Иракского Курдистана предъявили требования центральному правительству в случае принятия которых они окажут ему свою поддержку, сообщает 28 августа Anadolu.

Levi Clancy Курдская демонстрация в Ираке

Представитель курдских партий, которые формируют в законодательном органе страны собственную фракцию, требуют своевременную выплату зарплат курдским военным — пешмерга, а также отчисление доходов от продажи нефти в бюджет курдской автономии.

Напомним, требования, предъявляемые курдскими политическими силами Багдаду, соответствуют конституции Ирака, созданной после свержения режима Саддама Хусейна американцами.