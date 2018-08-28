Калининград, 28 августа, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Как в Калининградской области, так и в приграничных странах, из-за вируса африканской чумы свиней необходимо объявить чрезвычайную ситуацию. Такое мнение высказал гендиректор Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный. Его высказывания опубликованы на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Чума свиней

«Ситуация с вирусом АЧС — это тяжелое бремя для калининградской экономики. Я вижу, что правительство региона делает все возможное для локализации вспышек АЧС. Считаю, что эта проблема носит не территориальный, а географический и экологический характер. Вирус к нам зашел из регионов Европы, из Литвы и Польши. Считаю, что очаги неминуемо будут распространяться и дальше на запад, в Германию, в регионы густонаселенные, имеющие высокую популяцию дикого кабана. Долгосрочные последствия распространения африканской чумы свиней будут масштабными и тяжелыми. Сейчас нужно объявлять чрезвычайную ситуацию не только в Калининградской области и на территории прилегающих стран, но и всего европейского сообщества. По сути — нынешняя вспышка АЧС может уничтожить все европейское свинопроизводство», — считает Зарудный.

В пример он привёл в том числе и ситуацию в Литве, которая борется с эпидемией уже пять лет. Несмотря на самые жёсткие меры по биозащите, вспышки АЧС в прибалтийской республике продолжаются, а тысячи свиней в отдельных крупных хозяйствах — ликвидируются.

«Замечу, что компании, где был найден вирус АЧС, были построены зарубежными предпринимателями по самым современным технологиям, на них неукоснительно соблюдались все требования ветеринарного законодательства. Тем не менее вирус проник. Соответственно, все поголовье Польши, Дании и Германии под вопросом. Эта ситуация может привести к тому, что мы будем с ностальгией вспоминать о дешевой свинине. Эта проблема не только Калининградской области, но общеевропейская», — отметил Зарудный.

По его словам, в борьбе с вирусом уже необходимо международное сотрудничество, которого сейчас, по его мнению, недостаточно. «В сложившихся условиях мясопереработка будет вынуждена перейти на использование замороженного мяса из других регионов. В целом — это тяжелейший вызов всему животноводству Калининградской области», — констатировал он.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Литве тем временем депутат сейма от парламентской фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Антанас Матулас сегодня, 28 августа, обратился к премьер-министру страны Саулюсу Сквернялису с просьбой избавить мелкие хозяйства от расходов за работы по дезинфекции. В случае вспышки АЧС в Литве уничтожаются все свиньи в зоне риска, а расходы по уничтожению и дезинфекции территории несут сами литовские фермеры. Политик называет такую практику абсурдной, поскольку хозяйства терпят двойной ущерб — лишаются как поголовья свиней, так и получают счёт от государства за работы по дезинфекции и ликвидации свиней.