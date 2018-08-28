Сыктывкар, 28 августа, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Восьмипалубный круизный лайнер «Marco Polo» пришвартовался сегодня на территории терминала «Экономия» Архангельского морского торгового порта. На его борту — 700 иностранных туристов, почти все они граждане Великобритании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

Ascp.ru Лайнер «Marco Polo» у причала Архангельского морского торгового порта

Комфортабельное туристическое судно совершает 18 — дневное путешествие из Великобритании в Норвегию и Россию. В Архангельске иностранным гостям устраивают экскурсии по городу с посещением пешеходной улицы Чумбарова-Лучинского, Гостиных дворов и музея деревянного зодчества «Малые Корелы».

Стоянка лайнера в Архангельске продолжится до 19.00 часов. После этого он отправится в Мурманск.

В этом году Архангельск принимает уже четвертое круизное судно. До «Marco Polo» в порт заходили лайнеры «Serenissima», «Nautica», «Seven Seas Voyager» с туристами из США, Новой Зеландии, Великобритании и других стран.

Власти региона ежегодно фиксируют приток туристов. В прошлом году область посетили более 380 тысяч человек. В этом году, как ожидается, этот показатель вырастет на 3%.

Справка:

Туристическое судно «Марко Поло» было построено в ГДР в 1964 году, более четверти века ходило под советским флагом и называлось «Александр Пушкин», осуществляя круизы по всему миру. В 1991 году лайнер был продан западным судовладельцам, которые назвали его «Марко Поло». После капитальной модернизации лайнер вновь задействован на морских круизах.

Длина судна составляет 176 метров, ширина — 24 метра. Оно способно развить скорость до 20,5 узлов, принять на борт 850 пассажиров и 347 членов экипажа.