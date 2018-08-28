Вильнюс, 28 августа, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Министерство защиты окружающей среды Литвы с одной стороны повышает квоты на вырубку леса, объясняя желанием нормализовать цены на рынке твёрдого топлива, а с другой — фактически запрещает использование дров и древесного биотоплива в местах, где есть центральное отопление, а печи и камины грозится обложить налогом. Эти противоречия только увеличивают подозрения, что литовские власти работают на крупную мебельную промышленность, а не заботятся об экологии или расходах жителей, заявил сегодня, 28 августа, староста фракции социал-демократов в парламенте Литвы Юозас Олекас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Рубка леса 1867 1

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Политик удивляется аргументации министерства в принятии решений. Если запрет использовать дрова для отопления в местах, где есть центральное отопление, принят как мера для снижения вредных выбросов в атмосферу, то зачем повышаются квоты на вырубку леса. Министерство указывает, что из-за резкого повышения цен на дрова и другое твёрдое топливо накануне отопительного сезона. Но их использование собираются ограничить, возмущается Олекас и задаётся вопросом: не связано ли это с протекцией мебельной промышленности. Почти вся мебельная промышленность Литвы в настоящий момент работает на нужды корпорации Ikea. Рынок строго поделен — кто-то изготавливает для шведского гиганта стулья, которые продают по всему миру, кто-то кровати, столы, кухонные комплекты и так далее.

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