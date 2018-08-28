Амман, 28 августа, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что его страна превысила допустимые возможности для размещения беженцев, сообщает 28 августа Al Arabia.

Цитата из х/ф «Корабль дураков». Реж. Стэнли Крамер. 1965. США Вал беженцев

По официальным данным, власти государства приняли на своей территории порядка 1 млн 300 тыс. беженцев, потратив на это свыше $10 млрд. Большая часть беженцев состоит из граждан Сирии.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Кровопролитные сражения с террористами привели к тому, что значительная часть мирных граждан покинула страну в поисках лучшего места для жизни.