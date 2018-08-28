Москва, 28 августа, 2018, 13:03 — ИА Регнум. На территории России вновь заработала веб-версия Telegram, доступная по ссылкам web.telegram.org и t.me. С её помощью можно пользоваться мессенджером в браузере и скачивать официальное приложение. На это обратили внимание пользователи Twitter. Однако в Роскомнадзоре информацию о разблокировке мессенджера опровергли.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

«Опа. У нас разбанили telegram.org» — написал в своём микроблоге Дмитрий Б.

Это подтвердили и другие юзеры. Они сообщили, что могут пользоваться веб-версией Telegram, не прибегая к помощи прокси-среверов. Пользователи также обратили внимание, что IP-адреса, связанные с веб-версией мессенджера, последний раз вносились в реестр запрещенных сайтов 15 июля 2018 года. При этом часть IP-адресов для t. me оставалась заблокированной. У части провайдеров и операторов все веб-адреса Telegram заблокированы. Например, доступ к сайту ограничивает Yota.

Вскоре в Роскомнадзоре сообщили, что эта информация не соответствует действительности. В то же время доступ к сайтам web.telegram.org и t. me вновь оказался ограниченным.

«Роскомнадзор продолжает принимать меры по исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал Telegram в апреле этого года по решению Таганского суда Москвы. В реестр запрещенных сайтов в том числе попали веб-адреса мессенджера. Это стало ответом на отказ Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования от переписок пользователей.