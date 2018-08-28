Орел, 28 августа, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Следственные органы назвали причины трех взрывов газа на улице Красноармейской в Орле, в результате которых в больнице оказались три человека. Как сообщили 28 августа в пресс-службе СУ СКР по региону, по предварительным данным из трубы среднего давления произошла утечка газа, что и спровоцировало взрывы.

Владимир Чичилимов, Владимир Сипиёв ИА Красная Весна Взрыв бытового газа в многоэтажном доме

Три взрыва произошли в пятиэтажном жилом доме на улице Красноармейской в Орле 14 и 24 августа. В общей сложности пострадали три человека. Были возбуждены уголовные дела.

Специалисты и следователи обследовали коммуникационные сети на улице Красноармейской и пришли к выводу, что причиной взрыва стала подземная утечка газа из трубы среднего давления, которая проложена рядом с канализационными коммуникациями. По версии специалистов, газ через канализационный колодец попал в трубу, а затем в квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, между тем накануне в пресс-службе правительства региона причиной взрывов назвали скопление метана в канализационных трубах. Тем не менее, врио губернатора Андрей Клычков поручил провести проверки состояния систем газоснабжения жилых дворов по всему региону.