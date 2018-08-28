Санкт-Петербург, 28 августа, 2018, 12:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге следователи инициировали вопрос о принятии к своему производству уголовных дел, возбужденных отделом дознания полиции по факту избиения подростками двоих местных жителей, сообщает 28 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Малолетние бандиты избивают невиновных

Отмечается, что вечером 24 августа группа подростков около одного из домов по Таврической улице жестоко избила двух мужчин из хулиганских побуждений. Потерпевшие были госпитализированы в больницу.

Как пишут в социальных сетях друзья пострадавших, инцидент произошел между 20:00 и 21:00 в Таврическом саду, когда группа подростков численностью около 15−20 человек в возрасте от 17 до 22-х лет начала избивать отдыхающих и разбрасывать их личные вещи. Один из пострадавших получил двойной перелом челюсти, а его вещи были украдены.

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После этого подростки в районе Кирочной улицы напали на женщину и мужчину, сломав последнему нос. Позже также выяснилось, что подростки напали на ларек, разбив все окна, и избили пожилую женщину на остановке.

В итоге на злоумышленников было написано 16 заявлений в 76-ое отделение полиции, ночью двоих из них задержали, однако позже отпустили, поскольку им нет еще 18-ти лет, сообщили друзья потерпевших.

Напомним, это не первый подобный случай подростковой жестокости. Так, в начале августа в Свердловской области группа подростков жестоко избила 20-летнего инвалида.

Как установило следствие, к преступлению могут быть причастны пятеро подростков, среди которых 13-летняя девочка. Выяснилось, что они позвали молодого человека выпить пива, затем отвели за гаражи, где забили до смерти. При этом девочка снимала все происходящее на камеру, после чего выложила кадры в интернет.

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