Ярославль, 28 августа, 2018, 12:10 — ИА Регнум. В Ярославле в ночь на 28 августа неизвестные сожгли 14 новых мусорных контейнеров регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Хартия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой «Хартии».

Фото страницы Алины Жестовской в Facebook Сгоревший бак в Ярославле

Контейнеры, сгорели без остатка, так как они сделаны из пластика.

Фото страницы Алины Жестовской в Facebook Сожженный контейнер

Компания приступает к работе 1 сентября.

Накануне этой даты мы начали устанавливать наши новые контейнеры, чтобы избежать мусорного коллапса в переходный период. Но какие-то хулиганы этой ночью сожгли 14 баков. Мы стали объезжать площадки и увидели это. Сейчас совместно с мэрией Ярославля мы устанавливаем собственников контейнерных площадок, и будем подавать заявление в полицию. В тех местах, где произошли эти инциденты, мы установим металлические контейнеры», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель «Хартии» Алексей Бишанов.

Ущерб компания оценивает в 150 тысяч рублей. В «Хартии» не высказали предположений, является ли это хулиганством или местью. С приходом единого регионального оператора из столицы ряд местных компаний, которые ранее вывозили мусор, останутся без работы. Кроме того, недовольство приходом «Хартии» в город» высказывали пользователи социальных сетей, которые связывали этот факт с ввозом в регион московского мусора.