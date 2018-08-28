Якутск, 28 августа, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Жители Якутии, вложившие деньги в строящуюся недвижимость, но так и не дождавшиеся квартир, вышли на акцию протеста. Люди считают ситуацию, в которую они попали позором республики и спрашивают у руководства региона, где их квартиры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

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«Нет доверия к местным властям», «Обманутых более 600 человек», «Устали от пустых обещаний», — с такими плакатами люди вышли на акцию протеста.

Дом компании ООО «Монолитстрой» планировалось сдать в 2017 года, но на сегодня построили только первый этаж из 16-ти. Многоэтажку ООО «Теплосервис» дольщики ждут более шести лет.

«Во многом ситуации с обманутыми дольщиками возникают и от того что государство не выполняет свои контрольные функции должным образом, — цитирует Якутия.инфо организатора митинга, председателя Совета ЯРОД «Очаг» Евгения Кожухова. — Поэтому оно несёт ответственность за ситуации, возникшие с обманутыми дольщиками. Мы считаем, что нельзя разрешать ситуации только за счёт банкротства застройщиков. Нужно добиваться доведения строительств до конца, что бы у людей были квартиры. Социальные выплаты проблему не решают, потому что квартиру на эти деньги не купишь».

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Присутствовавший на акции протеста заместитель министра строительства и архитектуры республики Павел Аргунов назвал банкротство застройщика необходимостью.

«Российское законодательство предусмотрело специальный параграф в законе о банкротстве. Данным законом ваши права напротив охраняются, — сообщил он. — Только после банкротства можно применить механизм защиты прав обманутых дольщиков на 100 процентов. И есть возможность направить бюджетные средства. Необходимость в банкротстве — это реальность».

Между тем, выяснилось, что некоторым участникам долевого строительства даже не стоит рассчитывать на жильё.

«В случае с ООО «Теплосервис» — это мошенник из мошенников. Он занимался тройными продажами квартир в своих объектах. Одну квартиру продавал сразу нескольким гражданам. При этом договора о долевом участии он в соответствие с законом не регистрировал. В данном случае застройщика в первую очередь необходимо привлечь к уголовной ответственности. Увы, в настоящее время получить жильё в случаях двойных и тройных продаж не получится, так как у вас нет зарегистрированных прав на квартиры. Вы можете рассчитывать только на социальную выплату», — констатировал Павел Аргунов.

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Он также посоветовал дольщикам почаще посещать со своей проблемой министерства экономики и финансов.

«Когда обманутые дольщик приходят туда лично, они уже начинают шевелиться. Вызывают нас на совещания спрашивают сколько денег необходимо. Я надеюсь, что наша совместная работа позволит решать вопросы обманутых дольщиков не только путём завершения строительства, но и обеспечением социальных выплат в случае двойных и более продаж», — также отметил Аргунов.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жителей Якутии, заплативших за недвижимость, которая так и не была построена, зашкаливает и уже достигло почти 2 тыс. человек. Большинство из них — те, кто расторг договоры с застройщиком в надежде получить компенсации через суд, но ничего не получил из-за отсутствия имущества у организации. Официально такие люди обманутыми дольщиками не считаются, но фактически являются ими. Жители республики, оставшиеся и без денег, и без недвижимости, решили объединиться для того, чтобы отстаивать свои права. Для достижения этой цели люди намерены в том числе взаимодействовать с межведомственной правительственной рабочей комиссией, созданной для решения проблем обманутых дольщиков. Пока люди добились только того, что их стали выслушивать, и рады уже этому. Кроме того, дольщики получили обещания от властей разработать дорожные карты по достройке домов, в которые они вложили деньги.