Москва, 28 августа, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Рубль постепенно укрепляется 28 августа с утра. Скорее всего, он весь день будет продолжать расти по отношению к доллару и евро. Это произошло по нескольким причинам, причем внутренние факторы сопоставимы по влиянию с внешними, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Начало недели ознаменовано договоренностью между США и Мексикой об изменениях в их зоне свободной торговли (НАФТА). Конечно, более внимательный взгляд обнаружит, что Мексика сдала большую часть своих позиций, как и Канада в краткосрочной перспективе, но общий итог участников рынка только радует. Деньги любят тишину, и любой мир лучше доброй ссоры. В то же время конфликт с Китаем остается неурегулированным, а ЕС не готов отдать свои доходы в пользу «союзника» в преддверии нового кризиса. Исходя из этого, можно отметить, что всплеск оптимизма на глобальных рынках не будет долгим, но 29 августа пройдет в положительной зоне», — считает эксперт.

Что касается внутренних факторов, то здесь рублю продолжает оказывать поддержку цена на нефть, снижение отъема экспортной выручки в валюте Минфином и начало выплат в пользу ФНС по окончании налогового периода. Отечественная валюта восстанавливает свои позиции небольшими шагами, поэтому итоги дня будут фиксироваться в диапазоне 67,50 за доллар и 78,50 за евро.

«Спрос на нефть и возможный второй пакет санкций за убитого кота Скрипалей подталкивают к увеличению спроса на российские ресурсы, поскольку выбывание других экспортеров, как Венесуэлы и Ирана, так и снижение уровня добычи в Норвегии и Англии, не способствует снижению уровня запасов для стран-импортеров. Рост количества контрактов по покупке относительно дешевой нефти не будет долгим, если сделки с долларами и американскими компаниями будут запрещены, но уровень поддержки для рубля останется до середины осени», — полагает Друщляк.

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