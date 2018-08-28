Москва, 28 августа, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ выразило протест против передачи знаменитого здания Государственного дома радиовещания и звукозаписи на Малой Никитской улице в Москве в ведение ФГУП «Издательство «Известия» управления делами президента РФ и переделки известных репетиционных залов и студий под офисные помещения. Ранее это здание находилось на балансе Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Особенный общественный резонанс это «переформатирование» прославленного комплекса получило после опубликования письма Союза композиторов к президенту Владимиру Путину, в котором выражалось серьезное беспокойство таким развитием событий. За сохранение ГДРЗ выступили также глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, народные артисты Денис Мацуев, Александр Сладковский и многие другие деятели культуры.

Цитата из х/ф «Репетиция оркестра». Реж. Федерико Феллини. 1978. Италия Оркестр

В Минкультуры подчеркивают, что само ведомство не может вмешиваться в вопросы передачи тех или иных помещений, но так как в результате этих действий без репетиционной базы останутся Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Государственный академический Большой симфонический оркестр, другие коллективы, считает необходимым сделать свою позицию достоянием общественности.

Напомним, что Союз композиторов выдвинул предложение заменить уникальные студийные площади на равноценные по метражу в других нежилых помещениях из имущественного комплекса Союза и государственной фирмы звукозаписи «Фирма «Мелодия».

Но ценность данных помещений, отмечают в пресс-службе Минкульта, прежде всего в специально обустроенных студиях с современной аппаратурой.