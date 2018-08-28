Воронеж, 28 августа, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Площадь Победы в Воронеже будет реконструирована. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, рассказал 27 августа в ходе визита в Верхнемамонский муниципальный район врио губернатора Александр Гусев.

Тара-Амингу Воронеж. Площадь Победы

Глава региона подчеркнул: площадь уже давно требует ремонта, и сейчас пришло время переосмыслить концепцию этого места.

«Три года назад на Площади Победы провели небольшие работы, устранили аварийность, назрела необходимость реконструкции. Есть желание сделать так, чтобы жители города могли присутствовать на площади не только в праздничные дни или дни памяти, но и отдыхать там в будни», — отметил глава региона.

При этом врио губернатора подчеркнул: формат реконструкции площади Победы — одного из знаковых мест в Воронеже, связанных с Великой Отечественной войной — окончательно не утвержден. Власти рассчитывают услышать и мнение самих воронежцев на этот счет.

Глава региона также поручил провести ревизию всех мемориальных объектов, расположенных на территории Воронежской области, и при необходимости к маю 2020 года, к 75-летию Победы, привести их в «исключительный порядок».