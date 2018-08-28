Новосибирск, 28 августа, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В 2019 году меры поддержки спроса в области машиностроения сохранятся. На это рассчитывают в Минпромторге РФ. Как сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров, точные суммы и направления финансирования пока назвать сложно, поскольку федеральный бюджет ещё формируется.

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«Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 год будут предусмотрены средства на меры поддержки спроса. Говорить сейчас, сколько и по каким программам, будет неправильно, потому что бюджет пока находится в процессе формирования», — сказал Мантуров.

Он отметил, что точные суммы можно будет назвать в сентябре после заседания бюджетных комиссий.

Также, по его словам, в 2019 году может и увеличиться финансирование стимулирования спроса на продукцию судостроения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году отраслям российского машиностроения для создания системы послепродажного обслуживания из Резервного фонда РФ было выделено почти 1,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение в начале июня подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Средства предназначены для предприятий автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения.