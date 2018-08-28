Чита, 28 августа, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Воинский эшелон, подвергшийся нападению на железнодорожной станции Петровский Завод в Забайкалье, следовал на учения, сообщает 28 августа РИА Новости со ссылкой на источник.

Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США Нападение на эшелон

«Эшелон направлялся для подготовки к учениям «Восток-2018», которые пройдут на территории Забайкальского края», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Забайкальском крае группа неизвестных предприняла попытку напасть на караул воинского эшелона, часовой не растерялся и открыл огонь по злоумышленникам.

По данным СМИ, между группой местных жителей и военными произошел конфликт в магазине, который завершился попыткой «гражданских» прорваться к эшелону.

Охранявший эшелон военнослужащий был вынужден открыть огонь, в результате погиб мужчина, еще один получил ранения. Сообщалось, что погибший — «смотрящий» в районе по прозвищу Жданчик.