Омск, 28 августа, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Омск 28 августа, возложил цветы к памятнику актёру Михаилу Ульянову. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Omskportal.ru Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Михаилу Ульянову в Омске

В облправительстве напомнили, что творческая карьера Ульянова началась в Омске. Бронзовая скульптура известного актёра установлена возле драмтеатра.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин, побывав в Кузбассе и Новосибирской области, 28 августа прибыл с рабочей поездкой в Омск. Глава государства в сопровождении врио губернатора области Александра Буркова прогулялся по историческому центру Омска, осмотрел объекты архитектуры и благоустройства.

Напомним, в Омск Владимир Путин проведёт совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов российского правительства.