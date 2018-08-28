Гатчина, Ленинградская область, 28 августа, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Столкновение микроавтобуса Peugeot Boxer и грузовика DAF с прицепом произошло утром 28 августа в Гатчинском районе Ленинградской области. В ДТП погибли два человека, один ранен. Водитель грузовика после аварии скрылся.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП под Гатчиной

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла около 9:00 на 71,3 км автодороги А-120 «Южное полукольцо» вблизи Гатчины.

«В результате ДТП водитель и пассажир «Пежо» скончались от полученных травм, водитель автомобиля «ДАФ» с места происшествия скрылся», — отметили в дорожной полиции.

Пассажир грузовика госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Водитель объявлен в розыск. По факту ДТП проводится полицейская проверка.

Это уже вторая авария с микроавтобусом в Ленобласти за двое суток.

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Как сообщалось ранее, микроавтобус Mercedes Sprinter, двигавшийся из Москвы в Петербург, съехал с трассы в кювет в Тосненском районе Ленинградской области рано утром 27 августа. В результате случившегося пострадали семь человек.