В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Купанг, Индонезия, 28 августа, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии сообщило во вторник, 28 августа, что землетрясение магнитудой 6,2 потрясло индонезийский город Купанг (провинция Восточная Нуса Тенггара), передает Antaranews.
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По данным агентства, землетрясение произошло в 15:08 по местному времени. Эпицентр землетрясения находится на расстоянии около 111 км к юго-востоку от Купанга, на глубине 10 километров.
Сильные толчки ощущались в Купанге, административном центре провинции Восточная Нуса-Тенгара.
Пока о последствиях землетрясения не сообщалось.