Ростов-на-Дону, 28 августа, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В Ростовской области житель Сальска продаёт икону с изображением Иисуса Христа за 1 млн 150 тыс. рублей. Объявление размещено на одном из популярных ресурсов.

Василий Поленов. Московский дворик. 1878

Высота образа — 90 см, ширина — 65 см. Икона освящена архиепископом Феофаном в Ставрополе. Продавец отмечает, что икона очень редкая и существует в единственном экземпляре.

Ранее на этом же портале появилось объявление о продаже иконы с изображением Саваофа XVII века. Продать священную картину, которая досталась в наследство, вынуждают финансовые трудности. Стоимость — 1 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что ростовчанин продавал Евангелие за 1,8 млн рублей. Продавцу часть Библии, датированная XVIII веком, досталась в наследство. Антиквариат был в идеальном состоянии: бумага практически не изменила свой цвет и не деформировалась, обложка тоже хорошо сохранилась.

Ранее по теме: Ростовчанин продаёт Евангелие XVIII века за 1,8 млн рублей