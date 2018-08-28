Кемерово, 28 августа, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) пришла в Кузбасс в 2003-м, с тех пор и началась модернизация производства. Принадлежащие компании шахты полностью механизированы и даже компьютеризированы. Добывающее оборудование, подготавливающее, комплекс безопасности — во всех сферах деятельности используются последние новинки технической мысли.

Андрей Балебанов Начальник Управления АСУ ТП Сергей Бабак рассказывает, что современная деятельность шахт в буквальном смысле — как на ладони

Андрей Балебанов Директор Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» Алена Петровна Каргополова всегда рада гостям

«Если сегодня соблюдать все правила безопасности, травму получить в шахте невозможно, — отмечает технический директор СУЭК-Кузбасс Анатолий Мешков. — Причиной может быть только халатность человека. На первом месте именно безопасность людей, объёмы добычи уже потом. Надо понимать, что, чем современнее техника, тем она безопаснее».

Андрей Балебанов Журналист журнала «Огонек» ИД «Коммерсант» на себе испытала специальный тренажер под названием «виртуальная шахта», на котором происходит обучение персонала тушению пожара в тупиковой выработке

Сегодня уже речь идёт о безлюдной выемке угля, рассказал он. Таким оборудованием оснащены несколько очистных забоев, где работают на маломощных пластах и людям приходится постоянно сгибаться. Придуманы механизмы, которые позволяют управлять режущим пласт комбайном с операторского пульта, ходить по забою для этого не обязательно. Весь производственный процесс сегодня на огромных компьютерных экранах у диспетчеров — потеряться никто и ничто не сможет.

Андрей Балебанов Начальник Управления АСУ ТП Сергей Бабак рассказывает, что современная деятельность шахт в буквальном смысле — как на ладони

Экология — еде один приоритет компании.

«Всю Россию и пол-Европы проехали мы, изучая опыт очистки шахтных вод, — рассказала главный эколог Елена Могилёва. — Из этих крупиц создали свою уникальную технологию доочистки воды. На технологические нужды и в реку теперь идёт чистейшая вода. А для сохранения биоразнообразия рек мы закупаем и выпускаем в них мальков».

Андрей Балебанов Начальник Управления АСУ ТП Сергей Бабак рассказывает, что современная деятельность шахт в буквальном смысле — как на ладони

Для такой совершенной технологии и кадры нужны соответствующие. Школа прежнего периода, когда человека готовят к разным этапам работы постепенно, устарела. Современной компании нужен универсал — оператор, который может управлять механизированной крепью и современным комбайном с пультов управления, который сегодня пойдёт на проходку, а завтра будет заниматься креплением выработки. Уровень подготовки сейчас требуется совсем другой, а учебные заведения таких специалистов пока не готовят. Потому таких спецов СУЭК готовит сам — в Ленинске-Кузнецом он открыл большой современный учебный центр развития и подготовки персонала. Специалисты компании считают, что дотянуть до необходимого профессионального уровня нужно каждого: производство будет тогда работать более слаженно и уровень оплаты труда сотрудников повысится. Обучение, стажировки, повышение квалификации, учебно-тренажёрный комплекс «Виртуальная шахта» с использованием 3D-технологий — для всех рабочих и инженерных специальностей. Кроме того, в нескольких горных институтах открыты специализированные кафедры, студенты вузов и Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума стажируются на технике центра компании.

«Качественно новые условия труда, а также наша собранность, умение всё правильно рассчитать, распланировать и любовь к работе своё дело делают, — заявил Герой Кузбасса, бригадир очистной бригады участка №1 шахты им. Ялевского Евгений Косьмин. — Если человек хочет быть лучшим в своей профессии, ему такая возможность предоставлена. Наш последний рекорд — 1 567 000 тонн угля, но и это не предел. Азарт и слаженная команда — вот откуда мой адреналин, меня это заводит. А краски неба какие, когда выходишь наверх после смены! На контрасте всё ярче».

Кто-то шахтёр потомственный и не мыслил себя в ином деле, а кто-то попал на шахту по воле случая. Преподаватель физкультуры Владимир Березовский пришёл сюда совсем молоденьким и остался на всю жизнь. Выдал со своей бригадой на-гора первый миллион в месяц. Как говорит, тем самым они показали самим себе, что ничуть не хуже горняков зарубежных.

«Профессия наша элитная, — считает Герой Кузбасса Березовский. — Хоть трудна и опасна, но очень почётная и очень творческая. Шахтёр постоянно в поиске, каждый день может что-то найти, чего-то достичь».

Геннадий Кривошеин учился на агронома, но в 90-е профессия заработка не давала — решил попробовать себя на шахте. Сегодня Кривошеин — бригадир бригады проходчиков, заслуженный шахтёр.

«Молодым ребятам, которые хотят стать шахтёрами, — говорит он, — хочу пожелать терпения. Слушайте своих наставников, впитывайте всё, что они говорят, они люди опытные, подскажут правильно. И ещё держитесь коллектива, он — ваша семья».

Женщин в забой не берут. В «подземелье» вхожи лишь маркшейдеры, специалисты по проведению пространственно-геометрических измерений.

«Главное, чтоб от души работалось, — говорит завпроизводством обогатительного модуля шахты «Талдинская-Западная 1» Ольга Зузыкина. — Я точно знаю, что без своей работы, без этого процесса жить не могу».