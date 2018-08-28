Тюмень, 28 августа, 2018, 10:59 — ИА Регнум. По сравнению с 2017 годом в Тюмени и Тюменском районе утроилось число отравлений грибами. За 24 дня августа 2018 года зарегистрировано 11 случаев отравлений, тогда как в минувшем году было зарегистрировано лишь четыре случая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Бледная поганка

Тюменцы отравились после употребления в пищу самостоятельно собранных и приготовленных грибов. От грибов пострадали пока лишь взрослые — отравления детей и подростков на 28 августа 2018 года в регионе не зафиксированы.

Санврачи напоминают, что грибы относятся к трудно перевариваемым продуктам, поэтому их не рекомендуется принимать в пищу людям преклонного возраста, беременным и кормящим женщинам, также они противопоказаны детям в возрасте до восьми лет.

Сотрудники Роспотребнадзора очередной раз напоминают, что нельзя покупать грибы в местах несанкционированной торговли. В магазинах, на рынках и ярмарках грибы непромышленного производства допускаются к продаже только после проведения экспертизы.