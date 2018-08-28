Москва, 28 августа, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Порядка 60% граждан России занимаются спортом с той или иной периодичностью, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного 28 августа на сайте организации.

Виктор Корецкий. Хочешь быть таким — тренируйся! (фрагмент). 1951

Отмечается, что среди них 17% тренируются ежедневно, 22% — несколько раз в неделю, 10% — раз в неделю, еще 5% — несколько раз в месяц и 5% — несколько раз в год. Наиболее активно занимаются спортом молодые люди от 18 до 24-х лет (23%) и люди старшего поколения от 60-ти лет (21%).

Самым главным препятствием к занятию спортом граждане назвали отсутствие времени (41%), плохое состояние здоровья (31%), нехватка денег (19%) и силы воли (15%).

Напомним, ранее социологи выяснили, что у большинства жителей России улучшились оценки состояния своего здоровья. Так, 38% граждан оценивают свое здоровье как «хорошее», 48% — как удовлетворительное. При этом за последнее время у жителей России приобретают все большую популярность спортивный образ жизни и забота о правильном питании.

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